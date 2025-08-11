Great waves and results from WSA season opener

REGION — Surfers from around Southern California and beyond recently competed in the Western Surfing Association’s season opener on Aug. 2 and 3 at San Onofre State Park Trail 6.
The event kicked off the 2025-2026 Salt Life season.
After a week with little to no waves, the new south swell arrived just in time for the event, with waves in the 3- to 4-foot range all weekend long.
Sponsors included Real Salt Life, Chris Grant Surf Photo, Sunbum, Stickybumps Wax, Kodiak Cakes, Surf1tech, GotMilk, Rickoray Designs, and Inkwright LLC Printing.
Results from the WSA Salt Life Championship Series Event #1 Trail 6 are as followed:
Mini Groms U7
- James Dornon, Vista
- Jameson Dugan, San Clemente
- Jasper Daniels, Bonsall
- Thiago Farley, San Clemente
- Avalon Ocon, Oceanside
- Reece Lester, San Clemente
Micro Grom Girls U10
- Riley Cavin, San Clemente
- Caroline Fremming, Haleiwa, Hawaii
- Eden Orszag, Los Angeles
- Maria Fornari, Oceanside
- Harper Daniela, Bonsall
- Sinatra Schillmoeller, Huntington Beach
Girls U12
- Charlotte Moschopoulos, San Clemente
- Iciar Lopez, Marina Del Rey
- Indie Kenworthy, San Clemente
- Presley Rose-Schillmoeller, Huntington Beach
- Isla Kang, Torrance
- Riley Cavin, San Clemente
Girls U14
- Shiloh Page, Del Mar
- Mia Blaxland, Placentia
- Athena Staros, Huntington Beach
- Brigitte Mair, Dana Point
- Alise Champion, San Diego
- Blossom Depesa, Oceanside
Girls U16
- Teddy Gatti, Encinitas
- Samaira Lizzi, San Clemente
- Athena Staros, Huntington Beach
- Maizy Gordon, Oceanside
- Nina Staros, Huntington Beach
- Shea Reilly, Seal Beach
Girls U18
- Elizabeth Carroll, Carlsbad
- Athena Staros, Huntington Beach
- Alise Champion, San Diego
- Coral McIntyre, La Jolla
- Maizy Gordon, Oceanside
- Chloe Eskander, San Clemente
Open Womens
- Athena Staros, Huntington Beach
- Siri Cota, Oceanside
- Morgan Gore, San Clemente
- Maile Seto, Oceanside
- Annabelle Tihanyi, La Jolla
- Aubrey Truesdale, Oceanside
Girls U18 LB
- Riley Crescenzo, Encinitas
- CC Sullivan, Oceanside
- Aubrey Truesdale, Oceanside
Open Women LB
- Annabella Tihanyi, La Jolla
Para Waveski
- Jeff Munson, San Clemente
- Daniel Lombardo, Oceanside
- Chris Johnson, Oceanside
Para Prone 1 Unassist
- Katherine Beattie, Altadena
Para Prone 2 Assist
- Andy Zirzow, Menifee
- Laura Goodkind, Los Angeles
Micro Grom Boys U9
- Uriah McDonald, Oceanside
- Luke Hoshino, San Clemente
- Ocean Hennings, San Clemente
- Curren Lester, San Clemente
- Rio Abate, Oceanside
- Maceo Lizzi, San Clemente
Boys U10
- Imai Espinosa, Carlsbad
- Levi Carlson, San Clemente
- Maverick Suess, Vista
- Curren Lester, San Clemente
- Miles Dornon, Vista
- Uriah McDonald, Oceanside
Boys U12
- Jett Abate, Oceanside
- Cash Jonez-Schillmoeller, Huntington Beach
- Rex Hoffman, San Clemente
- Jake Weingarten, San Clemente
- Ray Hennings, San Clemente
- Brett Gregorius, Newport Beach
Boys U14
- Dane Gregorius, Newport Beach
- Henry Mullen, San Clemente
- Gage Burch, San Clemente
- Tristan Edginton, Newport Beach
- Cruz Gregory, Los Alamitos
- Finn Innis, San Clemente
Boys U16
- Kydon Larrabee, Nantucket, Massachusetts
- Colton Voigt, San Clemente
- Finn Law, Ocean View, New Jersey
- Waylon Martin, San Clemente
- Bryce Seshun, Carlsbad
- Patten Collette, San Clemente
Boys U18
- Bryce Seshun, Carlsbad
- James Havens, Carlsbad
- Grant Parsons, San Clemente
- Parker Thompson, San Clemente
- Brandon Bullock, Dana Point
- Brandan Lyons, Laguna Beach
Mens 18-29
- Aaron Monson, San Clemente
- Christian Baney, Marina
Masters 30-39
- Joshua Stiers, San Clemente
- Shane Truesdale, Oceanside
- Alan Hoffman, Laguna Niguel
Seniors 40-49
- Peter Hanel, Encinitas
- Max Hoshino, San Clemente
- Justin Lewis, San Clemente
- Roth Lewallen, Encinitas
Legends 50+
- Jeff Jessee, San Clemente
- Vincent Duprat, Encinitas
- Ken Workman, Dana Point
- Lance Albright, Aliso Viejo
- John Harichark, Carlsbad
- Chris Munsterman, Oceanside
Open Mens
- Jeremy Jennings, San Clemente
- James Havens, Carlsbad
- Jeff Jessee, San Clemente
- Lake Streett, San Clemente
- Shane Truesdale, Oceanside
- Ryder Demichele, Laguna Niguel
Boys U14 LB
- Jack Reynolds, Seal Beach
- Henrik Johansson, San Clemente
Boys LB U18
- Kydon Larrabee, Nantucket, Massachusetts
- Wynter Larrabee, Nantucket, Massachusetts
- Ezekiel Gonzalez, Aliso Viejo
- Ethan Osth, San Diego
- Keif Johansson, San Clemente
Open Men LB
- Emiliano Mendez, San Diego
- Joshua Smiljanich, Pomona
- Wynter Larrabee, Nantucket, Massachusetts
Sr LB 40+
- Jorge Barba, Oceanside
- Shea Roney, Leucadia (Encinitas)
- Tony Barona, Huntington Beach
- Chris Burke Sr, Goleta