Aubrey Truesdale of Oceanside competes in the Western Surfing Association Salt Life Championship Series season opener on Aug. 2 and 3. Courtesy photo.
Great waves and results from WSA season opener

REGION — Surfers from around Southern California and beyond recently competed in the Western Surfing Association’s season opener on Aug. 2 and 3 at San Onofre State Park Trail 6.

The event kicked off the 2025-2026 Salt Life season.

After a week with little to no waves, the new south swell arrived just in time for the event, with waves in the 3- to 4-foot range all weekend long. 

Sponsors included Real Salt Life, Chris Grant Surf Photo, Sunbum, Stickybumps Wax, Kodiak Cakes, Surf1tech, GotMilk, Rickoray Designs, and Inkwright LLC Printing.

Results from the WSA Salt Life Championship Series Event #1 Trail 6 are as followed:

Mini Groms U7 

  1. James Dornon, Vista 
  2. Jameson Dugan, San Clemente 
  3. Jasper Daniels, Bonsall
  4. Thiago Farley, San Clemente 
  5. Avalon Ocon, Oceanside
  6. Reece Lester, San Clemente 

Micro Grom Girls U10 

  1. Riley Cavin, San Clemente 
  2. Caroline Fremming, Haleiwa, Hawaii
  3. Eden Orszag, Los Angeles
  4. Maria Fornari, Oceanside 
  5. Harper Daniela, Bonsall 
  6. Sinatra Schillmoeller, Huntington Beach 

Girls U12 

  1. Charlotte Moschopoulos, San Clemente
  2. Iciar Lopez, Marina Del Rey 
  3. Indie Kenworthy, San Clemente
  4. Presley Rose-Schillmoeller, Huntington Beach 
  5. Isla Kang, Torrance 
  6. Riley Cavin, San Clemente 

Girls U14 

  1. Shiloh Page, Del Mar 
  2. Mia Blaxland, Placentia 
  3. Athena Staros, Huntington Beach 
  4. Brigitte Mair, Dana Point 
  5. Alise Champion, San Diego 
  6. Blossom Depesa, Oceanside 

Girls U16 

  1. Teddy Gatti, Encinitas
  2. Samaira Lizzi, San Clemente
  3. Athena Staros, Huntington Beach 
  4. Maizy Gordon, Oceanside 
  5. Nina Staros, Huntington Beach 
  6. Shea Reilly, Seal Beach 

Girls U18 

  1. Elizabeth Carroll, Carlsbad
  2. Athena Staros, Huntington Beach 
  3. Alise Champion, San Diego
  4. Coral McIntyre, La Jolla 
  5. Maizy Gordon, Oceanside 
  6. Chloe Eskander, San Clemente 

Open Womens 

  1. Athena Staros, Huntington Beach 
  2. Siri Cota, Oceanside
  3. Morgan Gore, San Clemente 
  4. Maile Seto, Oceanside 
  5. Annabelle Tihanyi, La Jolla
  6. Aubrey Truesdale, Oceanside 

Girls U18 LB 

  1. Riley Crescenzo, Encinitas 
  2. CC Sullivan, Oceanside 
  3. Aubrey Truesdale, Oceanside 

Open Women LB 

  1. Annabella Tihanyi, La Jolla 

Para Waveski

  1. Jeff Munson, San Clemente 
  2. Daniel Lombardo, Oceanside 
  3. Chris Johnson, Oceanside 

Para Prone 1 Unassist

  1. Katherine Beattie, Altadena 

Para Prone 2 Assist 

  1. Andy Zirzow, Menifee 
  2. Laura Goodkind, Los Angeles 

Micro Grom Boys U9 

  1. Uriah McDonald, Oceanside
  2. Luke Hoshino, San Clemente 
  3. Ocean Hennings, San Clemente
  4. Curren Lester, San Clemente 
  5. Rio Abate, Oceanside
  6. Maceo Lizzi, San Clemente 

Boys U10 

  1. Imai Espinosa, Carlsbad
  2. Levi Carlson, San Clemente 
  3. Maverick Suess, Vista 
  4. Curren Lester, San Clemente 
  5. Miles Dornon, Vista 
  6. Uriah McDonald, Oceanside 

Boys U12 

  1. Jett Abate, Oceanside 
  2. Cash Jonez-Schillmoeller, Huntington Beach 
  3. Rex Hoffman, San Clemente 
  4. Jake Weingarten, San Clemente 
  5. Ray Hennings, San Clemente 
  6. Brett Gregorius, Newport Beach 

Boys U14 

  1. Dane Gregorius, Newport Beach
  2. Henry Mullen, San Clemente 
  3. Gage Burch, San Clemente 
  4. Tristan Edginton, Newport Beach 
  5. Cruz Gregory, Los Alamitos 
  6. Finn Innis, San Clemente 

Boys U16 

  1. Kydon Larrabee, Nantucket, Massachusetts
  2. Colton Voigt, San Clemente
  3. Finn Law, Ocean View, New Jersey
  4. Waylon Martin, San Clemente
  5. Bryce Seshun, Carlsbad
  6. Patten Collette, San Clemente 

Boys U18 

  1. Bryce Seshun, Carlsbad
  2. James Havens, Carlsbad
  3. Grant Parsons, San Clemente
  4. Parker Thompson, San Clemente
  5. Brandon Bullock, Dana Point
  6. Brandan Lyons, Laguna Beach 

Mens 18-29 

  1. Aaron Monson, San Clemente 
  2. Christian Baney, Marina

Masters 30-39 

  1. Joshua Stiers, San Clemente
  2. Shane Truesdale, Oceanside
  3. Alan Hoffman, Laguna Niguel 

Seniors 40-49 

  1. Peter Hanel, Encinitas
  2. Max Hoshino, San Clemente 
  3. Justin Lewis, San Clemente 
  4. Roth Lewallen, Encinitas 

Legends 50+ 

  1. Jeff Jessee, San Clemente
  2. Vincent Duprat, Encinitas
  3. Ken Workman, Dana Point
  4. Lance Albright, Aliso Viejo
  5. John Harichark, Carlsbad 
  6. Chris Munsterman, Oceanside

Open Mens 

  1. Jeremy Jennings, San Clemente 
  2. James Havens, Carlsbad
  3. Jeff Jessee, San Clemente
  4. Lake Streett, San Clemente
  5. Shane Truesdale, Oceanside 
  6. Ryder Demichele, Laguna Niguel

Boys U14 LB 

  1. Jack Reynolds, Seal Beach 
  2. Henrik Johansson, San Clemente 

Boys LB U18 

  1. Kydon Larrabee, Nantucket, Massachusetts
  2. Wynter Larrabee, Nantucket, Massachusetts
  3. Ezekiel Gonzalez, Aliso Viejo  
  4. Ethan Osth, San Diego
  5. Keif Johansson, San Clemente 

Open Men LB 

  1. Emiliano Mendez, San Diego 
  2. Joshua Smiljanich, Pomona
  3. Wynter Larrabee, Nantucket, Massachusetts

Sr LB 40+ 

  1. Jorge Barba, Oceanside 
  2. Shea Roney, Leucadia (Encinitas)
  3. Tony Barona, Huntington Beach 
  4. Chris Burke Sr, Goleta 
